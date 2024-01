Il Teatro Marrucino di Chieti annuncia la nuova stagione concertistica: un mix di classico e moderno

Il Teatro Marrucino di Chieti si prepara a riprendere la sua vibrante stagione concertistica a partire da febbraio. Sotto la direzione artistica del maestro Giuliano Mazzoccante, la stagione del 2024 si presenta ricca e diversificata, offrendo una fusione di musica classica con sonorità contemporanee.

Con tredici concerti in programma, di cui undici si terranno nel Teatro e due nel Foyer, il cartellone spazierà dalla musica classica al pop, dal jazz al gospel, con la partecipazione di artisti internazionali e suoni esclusivi. L'obiettivo è superare le aspettative della stagione precedente e offrire al pubblico una programmazione ricca di stimoli musicali.

Il maestro Giuliano Mazzoccante esprime entusiasmo riguardo alla nuova stagione, definendola "di grande qualità". La programmazione prevede la presenza di artisti di fama internazionale, l'inclusione di talenti locali significativi e l'opportunità di dare visibilità ai giovani talenti. La prima performance, in programma il 25 febbraio, sarà presentata dai Terzacorsia con un omaggio a Lucio Battisti.

Tra gli altri protagonisti della stagione, spicca il giovane pianista Dmitry Ishkhanov (28 aprile), vincitore di numerosi premi internazionali, seguito dal celebre pianista e compositore Cyprien Katsaris (5 maggio). Nomi di rilievo internazionale includono il violinista Marc Bouchkov (12 maggio) e il violoncellista Gabriel Schwabe con il pianista Roland Pöntinen (26 maggio).

Il cartellone si arricchisce con ulteriori appuntamenti, tra cui il concerto per violino e pianoforte di Stephen Waarts e Yannick Rafalimanana (23 giugno). La seconda parte della stagione, inaugurata il 15 settembre con la violinista Clara-Jumi Kang e il pianista Sunwook Kim, include anche il concerto di Luigi Piovano & Friends (22 ottobre) e quello di James Ehnes e Orion Weiss (27 ottobre).

La conclusione della stagione, prima della breve pausa estiva, avverrà il 24 novembre con il concerto dei Gospel Sound Machine, un gruppo teatino attivo da oltre sedici anni nella diffusione della musica gospel contemporanea in Abruzzo e oltre.

Gli abbonamenti per la stagione concertistica 2024, comprendenti 11 concerti in Teatro, saranno in vendita a partire dal 2 febbraio, mentre i biglietti per i singoli concerti saranno disponibili dal 15 febbraio presso il botteghino del Teatro Marrucino, online e nei punti vendita autorizzati CiaoTickets. La stagione promette di offrire un'esperienza musicale variegata e coinvolgente, con spazio dedicato sia a nomi internazionali che ai talenti locali.