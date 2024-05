Il Terrore di una Madre: Arrestato per Estorsione dopo Anno di Stalking

Un dramma di stalking e violenze domestiche ha visto la sua conclusione con l'arresto di un uomo accusato di tentare di estorcere denaro alla propria anziana madre. Dopo mesi di vessazioni, minacce e richieste di soldi violente, la donna ha finalmente chiesto aiuto alle autorità competenti.

Il sospetto, un 48enne residente a Popoli e originario di Pacentro, è stato arrestato ieri dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sulmona con l'accusa di atti persecutori. Questo arresto rappresenta la conclusione di un anno di terrore per la madre, costretta a subire continue richieste di denaro e minacce da parte del figlio.

Già nel marzo del 2023, l'uomo aveva compiuto un atto di violenza fisica, sfondando la porta di casa della madre nel tentativo di picchiarla per ottenere denaro. Un episodio simile era accaduto anche a novembre dello scorso anno. Di fronte alla persistente escalation di violenza, l'anziana madre ha deciso di rompere il silenzio e chiedere aiuto.

La pronta risposta dei carabinieri ha portato all'arresto dell'uomo, avvenuto in flagranza di reato. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Stefano Iafolla, il sospetto è stato rinchiuso in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Questo caso mette in luce l'importanza di denunciare e intervenire tempestivamente in situazioni di violenza domestica, offrendo alle vittime la protezione e il sostegno di cui hanno disperatamente bisogno.