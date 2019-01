Il ciclone mediterraneo insiste sulle due Isole Maggiori, maltempo sulla costa Adriatica e al Sud

Dopo aver interessato la Sardegna con venti a tratti tempestosi e bufere di neve dai 400-500m in particolare sul nuorese, il ciclone mediterraneo si è portato di gran carrierea a Sud della Sicilia, rinnovando condizioni di maltempo su gran parte delle regioni meridionali e marginalmente il medio versante Adriatico, dove avremmo rovesci e temporali sparsi con neve in genere dai 500-1000m ma a tratti più in basso durante i fenomeni più intensi: neve abbondante a Potenza, fiocchi anche a Caltanissetta, Enna, a tratti Ragusa.

VENERDI' - Il ciclone mediterraneo si allontanerà dai mari d'Italia, attraversando il comparto ionico e puntando la Grecia.

Le correnti si predisporranno tese di tramontana e grecale lungo tutta la Penisola, di conseguenza insisteranno addensamenti nuvolosi lungo le regioni del versante adriatico con residui fenomeni, nevosi fino a quote molto basse su Marche e Abruzzo.

Il maltempo si concentrerà in particolare tra Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia, con ulteriori piogge e rovesci e neve in Appennino dai 600-800 m in abbassamento per l'afflusso di aria fredda.

Tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio-sera per l'allontanamento della perturbazione verso levante.

Andrà decisamente meglio sul resto del Paese con ampi spazi soleggiati su tutte le regioni del Nord, versante tirrenico e Sardegna ma clima freddo invernale e ventoso.