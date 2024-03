Il mondo dei manga piange la scomparsa di Akira Toriyama, il genio di "Dragon Ball"

È con grande tristezza che il mondo dei manga ha appreso la notizia della scomparsa di Akira Toriyama, l'acclamato autore di "Dragon Ball", all'età di 68 anni. Il talentuoso mangaka è deceduto il primo marzo a causa di un ematoma subdurale, secondo quanto riferito dalla sua casa editrice e dallo studio di produzione, con l'annuncio della sua morte diffuso oggi sui social media.

Akira Toriyama ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama dei fumetti, grazie al lancio nel 1984 della celebre serie "Dragon Ball". La sua creazione ha rapidamente conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, generando una vasta gamma di anime, film animati, colonne sonore, videogiochi e una miriade di prodotti di merchandising. Con oltre 260 milioni di copie vendute globalmente, "Dragon Ball" si è affermato come uno dei manga più iconici e amati di sempre.

La notizia della sua morte è stata accolta con grande tristezza dagli appassionati di manga in tutto il mondo. "È con profondo rammarico che annunciamo la sua scomparsa. Sappiamo che aveva ancora diverse opere in fase di produzione con il solito grande entusiasmo", ha dichiarato la casa editrice Shueisha in una nota pubblicata sul proprio sito web.

Nato nella prefettura di Aichi, nel Giappone centrale, Toriyama ha iniziato la sua carriera nel mondo dei fumetti nel 1978. La sua popolarità è esplosa con il successo del suo manga "Dr. Slump", serializzato sul settimanale Shukan Shonen Jump nel 1980 e vincitore del prestigioso Premio Shōgakukan per il miglior manga shōnen.

La sua genialità artistica e narrativa continuerà a ispirare generazioni di lettori e creatori di manga in tutto il mondo, mentre il suo lascito vivrà attraverso le pagine di "Dragon Ball" e le molte altre opere che ha regalato al mondo dei fumetti.