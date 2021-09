Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, saranno all’Aquila martedì 28 settembre, per parteciperare alla cerimonia di inaugurazione del Parco della Memoria, il monumento realizzato per rendere omaggio alle vittime del sisma che il 6 aprile 2009 ha causato la scomparsa di 309 persone.

Nella stessa occasione sarà firmato l’avvio dell’ultimo procedimento di concessione di contributo per la ricostruzione privata.