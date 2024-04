Il ritorno dell'anticiclone africano: weekend con caldo anomalo e picchi di 28°C

Dopo l'ultima incursione di piogge che ha interessato principalmente le regioni settentrionali, si avvicina una fase di stabilità atmosferica caratterizzata dal ritorno dell'anticiclone africano. Questo sistema porterà un notevole rinforzo alla circolazione ciclonica a ovest delle Isole Britanniche, trascinando caldo e tempo stabile su Mediterraneo e Italia. I prossimi giorni vedranno temperature eccezionalmente elevate per il periodo, con punte massime tra il prossimo weekend e lunedì.

In particolare, si prevede un tempo prevalentemente stabile e soleggiato, sebbene possano verificarsi nubi alte di passaggio in alcune zone. Al Nord potrebbero verificarsi addensamenti irregolari, soprattutto vicino alle Prealpi e al Nordovest, mentre non si esclude la formazione di nebbia nelle prime ore del mattino in alcune valli del Centro e della Valpadana. Le temperature si alzeranno sensibilmente, raggiungendo valori tipici della tarda primavera o addirittura estivi in alcuni casi.

Si prevede anche un'impennata termica eccezionale in quota: lo zero termico potrebbe raggiungere i 4000 metri, con picchi di 16-18°C a quote tra i 1300 e i 1500 metri sull'Appennino. Questo caldo anomalo potrebbe aumentare il rischio valanghe sulle Alpi, dove sono presenti ingenti accumuli nevosi a causa delle recenti precipitazioni.

Nelle pianure, le temperature potranno raggiungere massime di 23/26°C sulla Pianura Padana, 24/27°C sulle regioni centrali e 26/28°C al Sud, con punte superiori in Sardegna. Le città più calde includono Firenze, Foggia, e Matera con picchi di 27/28°C, Catanzaro, Cosenza e Oristano con 26/27°C, e Catania con 25°C. Anche altrove si registreranno temperature elevate, con punte di 23/25°C a Roma, Bologna, Verona e Milano. Questi valori rappresentano un'elevata anomalia rispetto alle medie del periodo, garantendo un clima piuttosto caldo su tutto il territorio nazionale.