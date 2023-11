Ilenia Colanero trionfa ai Mondiali di Apnea per Disabili a Lignano Sabbiadoro: Doppio Oro e Record

L'Atleta Abruzzese dell'Apnea Team Abruzzo e della Nazionale Italiana Impone il Suo Dominio con Prestazioni Straordinarie

Ilenia Colanero, atleta dell'Apnea Team Abruzzo e della nazionale italiana, ha conquistato un doppio oro e ha stabilito due nuovi record del mondo ai Mondiali di apnea e nuoto pinnato indoor per persone con disabilità, svoltisi a Lignano Sabbiadoro durante la prima edizione dello Cmas Freediving and Finswimming World Championship for Disabled.

Colanero ha trionfato nelle gare di apnea dinamica con attrezzi in piscina da 50 metri (class n. 3) e di apnea dinamica senza attrezzi in vasca da 50 metri. La sua prestazione straordinaria nella prima competizione ha segnato un nuovo record del mondo con la misura di 110,73 metri.

L'atleta abruzzese ha dedicato le sue medaglie a tutti i partecipanti al mondiale, sottolineando che avere una medaglia della Cmas al collo è il sogno di ogni atleta di apnea. Colanero ha evidenziato l'importanza storica di questo primo mondiale di apnea paralimpica, definendolo un momento emozionante per lei e per tutti i partecipanti.

"Abbiamo scritto i libri dell'apnea e lo abbiamo fatto tutti insieme. Con questo primo mondiale abbiamo fatto la storia dell'apnea paralimpica. È stata un'emozione indescrivibile essere qui, per me e per tutti i ragazzi presenti. Credo che questa goccia farà nascere un oceano, ne sono convinta e voglio esprimere profonda gratitudine alla nostra federazione la Fipsas che ci ha creduto", ha dichiarato Ilenia Colanero.