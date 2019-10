Imminente peggioramento meteo in arrivo da nord-ovest

La pressione è in temporaneo aumento alle latitudini mediterranee e anche sull'Italia si è aperta una parentesi dal tempo più stabile con sole in gran parte prevalente. Tuttavia sul Nord Atlantico rimane attiva una profonda circolazione depressionaria da cui ben presto si sgancerà una nuova perturbazione diretta verso parte d'Italia nel weekend.

Nel frattempo i primi segnali dell'atteso peggioramento sono già avvertibili sulla Liguria, innescati dal richiamo di correnti umide meridionali sul Tirreno, orchestrate dalla stessa depressione britannica.



METEO PROSSIME ORE.

Ulteriore peggioramento col passare delle ore in Liguria con piogge sparse sul settore di Levante e su tratti del confinante settore dell'alta Toscana, anche se entro sera tenderanno ad attenuarsi. Nubi sparse sul resto del Nordovest, in intensificazione in serata soprattutto sulle aree alpine di confine con piogge in arrivo in serata sulla Valle d'Aosta, generalmente deboli.

Sul resto del Nord Italia tempo più soleggiato, pur con qualche nube sparsa in arrivo su Lombardia ed ovest Emilia.

Condizioni di stabilità e bel tempo prevarranno sul resto d'Italia, salvo qualche annuvolamento sulla medio-bassa Toscana e sulle regioni ioniche; non esclusi isolati piovaschi nel pomeriggio sul Salento, in esaurimento in serata.

Clima mite, specie al Centro-Sud, con punte di 24°C su interne pugliesi e delle isole maggiori.