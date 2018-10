Impianti sportivi San Sisto, la Verdeaqua Smile disponibile a riaprire ma senza spese di gestione

La Cooperativa Verdeaqua Smile non si è defilata, all’indomani della sentenza del Consiglio di Stato ma ha sostenuto e difeso la sua posizione circa la legittimità della titolarità della gestione fino al 2037, e da luglio 2016 ad ottobre 2018 lo ha fatto , accollandosi tutto l’onere di una situazione a dir poco paradossale da sola, senza il sostegno dell’Amministrazione Comunale, che non si è nemmeno costituita in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, a difesa di un atto del Consiglio Comunale che riguardava non la proroga della gestione al 2037, già deliberata all’unanimità nel 2002, bensì la rimodulazione del mutuo, revisione tariffe ferme al 1997 ed esclusione dall’esistente gestione della pista di pattinaggio.

La sentenza del Consiglio di Stato intervenuta lo scorso 11 ottobre ha messo la parola fine ad una situazione di incertezza logorante che è durata oltre 25 mesi, durante i quali la Cooperativa ha lottato - insieme ai suoi dipendenti e collaboratori - proprio per tutelare l’occupazione ed il servizio all’utenza, che da sempre ha riconosciuto ed apprezzato i servizi offerti, benchè la gestione fosse sempre meno sostenibile a causa di un’intervenuta assegnazione degli spazi acqua, che ha messo all’angolo la Cooperativa limitando orari e corsie per svolgere corsi di nuoto; di una campagna denigratoria e strumentale sulla stampa con conseguenti danni di immagine ed economici; di speculazioni molteplici di chi da questa situazione ha ritenuto bene approfittarsene non riconoscendo più la Verdeaqua Smile come gestore dell’impianto, prima ancora che arrivasse la sentenza del Consiglio di Stato.

Verdeaqua dunque non si è defilata, ma dopo la sentenza del Consiglio di Stato è stata costretta a cessare la propria attività ed ad offrire al Comune l’immediata riconsegna dell’impianto sportivo, perché la sentenza ha determinato il venire meno della prosecuzione della concessione sino al 2037, privando quindi la Cooperativa di un titolo idoneo alla gestione dell’impianto, dato che con la delibera 230/2017 la Giunta aveva concesso la prosecuzione della gestione nelle more della gara indetta per l’affidamento e comunque non oltre il 9.5.2018.

Va evidenziato che l’amministrazione Comunale non ha espletato la gara indetta e dopo la sentenza ha rivolto alla cooperativa con una semplice e.mail, l’invito a continuare la gestione, in attesa dell’esito della gara (ancora oggi non indetta) per consentire “un minimo di continuità, a tutela dei dipendenti e dell'utenza” considerando anche “l'interesse pubblico derivante dalla funzione sociale che l'impianto svolge”.

Senonchè all’incontro avvenuto in data 19 ottobre u.s. l’assessore allo Sport Alessandro Piccinini non era presente e dal funzionario e dirigente delegati è stato rivolto alla Cooperativa un generico invito a continuare nella gestione del centro sportivo per un periodo di breve-medio termine alle stesse condizioni. La Cooperativa ha chiesto informazioni più specifiche circa la modalità dell’affidamento e la durata, fondamentali per poter fare una minima valutazione imprenditoriale ed ha evidenziato che la gestione di un centro sportivo come Verdeaqua comporta spese mensili rilevanti, che la Cooperativa non avendo più la continuità gestionale non è in grado di sostenere.

Ha quindi dato disponibilità a mantenere in esercizio il centro sportivo con le attrezzature ed i servizi offerti, fino a che l’Amministrazione Comunale non fosse pronta per il nuovo affidamento, mettendo a disposizione le competenze e professionalità del proprio personale, ma a condizione che l’Amministrazione Comunale si faccia carico di tutte le spese relative alla gestione del Centro, ivi comprese le utenze.

La posizione della Cooperativa è stata ufficializzata con comunicazione n. 658 del 19 ottobre, di cui si allega copia, alla quale non ha fatto seguito alcun riscontro da parte dell’Amministrazione.

In attesa della definizione della vicenda, la Cooperativa ha collocato il personale in ferie, nell’auspicio che si riesca a trovare una soluzione per la salvaguardia dei posti di lavoro.