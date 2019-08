Impicca il cane della donna che perseguita, arrestato dai carabinieri 29enne aquilano

I carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione, nel comune di pianella (PE) di una donna (assente in quel momento), dopo aver ricevuto la segnalazione che nel cancello dell'abitazione era appesa una carcassa di cane.

Gli uomini dell'arma hanno cosi immediatamente attivato le indagini per verificare che avesse potuto fare un gesto così atroce, dopo aver verificato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona sono riusciti a scoprire, un giovane, identificato successivamente come un aquilano di 29 anni, nel corso della notte, dopo aver scavalcato la recinzione, aveva legato una corda al collo dell’animale di proprietà della vittima, impiccandolo all’inferriata.

Nel corso dell’attività istruttoria i carabinieri hanno appurato che l’uomo aveva ripetutamente commesso nei confronti della donna e di una sua amica diverse minacce telefoniche, in quanto recentemente sarebbe venuto a conoscenza delle dichiarazioni che le stesse avevano reso in sede di interrogatorio ai Carabinieri della Stazione di Spoltore nell’ambito di una delicata indagine, eseguita qualche settimana fa, che ha portato all’arresto dello stesso aquilano per atti persecutori.

L’autore del grave gesto è stato, quindi, rintracciato e tratto in arresto.