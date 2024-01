Impoverimento Record delle Famiglie Italiane: -12,5% di Ricchezza nel 2022, un Ritorno di 20 Anni In

Nuovi dati preoccupanti sull'effettiva ricchezza delle famiglie italiane emergono dall'ultimo report di Bankitalia e Istat, evidenziando una battuta d'arresto dopo tre anni di crescita consecutiva alla fine del 2022. La ricchezza netta complessiva è scesa a 10.421 miliardi di euro (177mila euro pro capite), registrando un calo dell'1,7% rispetto al 2021.

Un aspetto critico rilevato dal report è che il 5% delle famiglie possiede il 46% della ricchezza totale, mettendo in luce le disuguaglianze economiche esistenti. L'Unione Nazionale Consumatori definisce questi dati "drammatici", sottolineando come gli italiani stiano diventando sempre più poveri. La proprietà della propria abitazione, un tempo considerata un baluardo di stabilità economica, non è più sufficiente per preservare la ricchezza, soprattutto in relazione al reddito disponibile, che è sceso da 8,7 a 8,1, raggiungendo il livello più basso dal 2005 al 2022.

La forte pressione inflazionistica, iniziata nel 2021 e protrattasi nel 2022, ha causato una riduzione più marcata della ricchezza reale, registrando un declino del 12,5%. Questo andamento negativo è ulteriormente evidenziato dal rapporto tra la ricchezza netta e il reddito disponibile, che ha raggiunto il livello più basso nel periodo preso in considerazione.

Il governo italiano sembra riconoscere le difficoltà finanziarie delle famiglie e promette azioni correttive. Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha dichiarato che il governo cercherà di confermare la riduzione delle aliquote Irpef per gli anni successivi, con un'attenzione particolare alle classi medie, considerando il meccanismo attuale a 3 aliquote penalizzante per queste fasce di reddito.