Imprenditore colto da infarto salvato da tre eroi al ristorante

Tre operatori sanitari fuori servizio salvano la vita a un imprenditore con un intervento provvidenziale e massaggio cardiaco efficace.

Un imprenditore di 58 anni, colpito da un arresto cardiaco durante una cena in un ristorante sulla riviera, è stato salvato grazie all'intervento immediato di tre operatori sanitari presenti tra i commensali. Francesco Riggi, infermiera della Stroke Unit dell'ospedale, Francesco Dell'Orefice, operatore socio-sanitario del Pronto Soccorso, e Matteo Coppola, infermiere presso una struttura carceraria, si trovavano a cena quando hanno notato l'uomo che si accasciava al tavolo.

I familiari hanno lanciato un appello disperato per ricevere aiuto, e in pochi istanti i tre professionisti si sono fatti avanti, constatando subito la gravità della situazione. L'uomo, privo di sensi, era in arresto cardiaco. Senza esitare, hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, con un massaggio cardiaco che si è rivelato cruciale per mantenere la circolazione e supportare le funzioni vitali fino all'arrivo del 118.

Trasportato in codice rosso al reparto di Cardiologia dell'ospedale, l'imprenditore è stato sottoposto a un'angioplastica coronarica con impianto di uno stent, intervento che ha permesso di stabilizzare le sue condizioni. Fondamentale per il buon esito dell'operazione è stato il rapido soccorso ricevuto in loco.

Le condizioni dell'uomo sono ora stabili, e non si registrano danni neurologici, un risultato possibile solo grazie alla tempestività e competenza dei tre operatori. L'imprenditore, titolare di un'azienda di trasporti, sarà presto dimesso dall'ospedale.

La Asl locale, in un comunicato ufficiale, ha espresso il suo plauso, sottolineando l'importanza della formazione sanitaria e della prontezza di spirito anche al di fuori dell'ambiente lavorativo. “Un sentito ringraziamento va ai nostri professionisti che, con prontezza e determinazione, hanno salvato una vita”, si legge nella nota.

Una vicenda che mette in luce quanto la competenza medica possa fare la differenza, anche in momenti inaspettati.