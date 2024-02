In 11 piazze dell'Abruzzo: Gazebo per promuovere l'affido familiare

Oggi, dalle 10:30 alle 12:00, si sono aperti punti informativi in 11 piazze dell'Abruzzo, tra cui L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Avezzano, Casalbordino, Castel di Sangro, Lanciano, Vasto, Sulmona e Lettomanoppello. L'iniziativa, promossa dall'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Abruzzo, in collaborazione con il Tavolo per l'Affido familiare e altri enti, mira a sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'affido familiare e a invitare alla scelta di accogliere minori in stato di abbandono.

La garante per l'infanzia e l'adolescenza Maria Concetta Falivene ha evidenziato che chiunque, indipendentemente dall'età o dallo stato civile, può diventare genitore affidatario. Ha inoltre annunciato l'avvio di un percorso grazie all'istituzione dell'Osservatorio Futuro Giovani, che offre corsi di formazione professionale agli adolescenti per favorire il loro inserimento lavorativo nel territorio.

I gazebo informativi, animati dai volontari e dall'associazionismo locale, offrono materiale informativo e rappresentano un'opportunità per coinvolgere la comunità nella tematica dell'affido familiare. La presenza dei gazebo nelle piazze delle varie città permette ai cittadini di ricevere informazioni utili e di riflettere sull'importanza di offrire un ambiente familiare ai minori bisognosi.