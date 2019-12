In arrivo fronte freddo dal nord, tra lunedì e martedì, locale maltempo

Dal Nord Atlantico si sta approfondendo una saccatura di bassa pressione diretta verso il Mediterraneo centrale e l'Italia, preceduta dal richiamo di correnti umide ed instabili che dal Nord Africa si dirigono verso il Sud Italia dando luogo ad alcuni rovesci tra Sicilia e Calabria, sin dalle prime ore della nuova settimana.

Contemporaneamente un flusso di correnti sudoccidentali che accompagna la discesa del fronte collegato alla saccatura Nord atlantica distribuisce addensamenti e altre piogge sull'alta Toscana, mentre il fronte vero e proprio si sta addossando ai confini alpini franco-svizzeri.

METEO PROSSIME ORE.

Al Nord qualche pioggia su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, in rapido esaurimento da ovest con schiarite che avanzano dal Nordovest in giornata.

Addensamenti che persisteranno però sulle zone alpine, specie confinali, con deboli nevicate sulle aree centro-occidentali dai 1000/1200m.

Al Centro addensamenti e piogge su Sardegna e versante tirrenico in estensione fino alle Marche in giornata.

Tra pomeriggio e sera fenomeni in esaurimento in Toscana con schiarite in estensione fino al Lazio.

Spruzzate di neve sull'Appennino dai 1800m.

Al Sud instabile su Sicilia, Calabria e bassa Campania con rovesci sparsi e intermittenti in sconfinamento entro sera all'alta Puglia.

Contemporanee schiarite in avanzamento da ovest sulla Sicilia.

METEO MARTEDÌ.

Al Nord ampie schiarite con cieli che diverranno sereni e tersi salvo residui addensamenti sulla Romagna.

Al Centro variabilità in Sardegna con piovaschi in esaurimento in giornata.

Instabile sul versate adriatico con piogge e rovesci in attenuazione sulle Marche, dove entro sera subentreranno schiarite.

Tempo migliore sulle tirreniche con sole prevalente.

Neve sull'Appennino dai 1200m.

Al Sud diffusa instabilità con piogge e rovesci diffusi, in attenuazione sulla Campania dove subentreranno graduali schiarite.

Temperature in generale calo e veti settentrionali in rinforzo.