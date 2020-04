In arrivo sulla Penisola super anticiclone, porterà temperature sopra media stagionale

Sta ormai iniziando ad esaurirsi l'irruzione fredda che ha caratterizzato la settimana sull'Italia e già nel weekend si assisterà ad un rinforzo dell'alta pressione sull'Europa centro-meridionale che favorirà il ritorno a condizioni di tempo sempre più stabile anche sull'Italia.

Le temperature torneranno finalmente ad aumentare riportandosi su valori più consoni a quelli del periodo, dopo quelli del tutto invernali degli ultimi giorni.

Così si chiuderà la settimana e allo stesso modo comincerà quella successiva.

METEO INIZIO PROSSIMA SETTIMANA.

Con tali presupposti anche l'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dalla presenza dell'alta pressione, ben distesa sull'Europa centrale e meridionale che favorirà tempo stabile e in prevalenza soleggiato sull'Italia con clima sempre più primaverile.

Faranno eccezione alcuni addensamenti lunedì sulla Val Padana occidentale, causati da temporanee infiltrazioni più umide orientali che non avranno però alcuna conseguenza.

Per lo stesso motivo sono attesi altri annuvolamenti sparsi su tratti delle regioni adriatiche e al Sud, soprattutto sul versante ionico, ma senza fenomeni di rilievo.

TENDENZA FINO A META' SETTIMANA.

La persistenza di un sempre più vasto e robusto campo di alta pressione che ingloberà tutto il comparto centrale e meridionale europeo favorirà tempo stabile sull'Italia con prevalenza di sole e temperature in ulteriore aumento con massime anche di 21/23°C al Nord e sulle regioni tirreniche, un po' meno elevate al Sud e sulle regioni adriatiche.

TENDENZA SUCCESSIVA.

Permangono condizioni anticicloniche sull'Europa centrale e meridionale con tempo stabile anche sull'Italia e prevalenza di sole.

Temperature sempre primaverili, anche su valori superiori alla norma fin verso il weekend pasquale.