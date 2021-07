Incendi nel pescarese, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

Continua a bruciare il pescarese. Quella appena trascorsa è stata una notte di gran lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara che da ieri pomeriggio ininterrottamente stanno operando in contrada Decontra di Caramanico per spegnere un vasto incendio che nella notte si è spostato sul versante più alto della montagna.

Per questo è stato autorizzato l'intervento di un Canadair decollato da Ciampino. Sempre in nottata un altro incendio si è sviluppato nella zona di Alanno in contrada Oratorio. Dopo alcune ore di lavoro il rogo è stato domato.