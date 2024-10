Incendi sotto controllo e nessun rischio ambientale: a Chieti riaprono le scuole

L'Arta conferma la normalizzazione della qualità dell'aria dopo i roghi a Scerne di Pineto e Chieti Scalo, nessun superamento dei limiti.

Rilevamenti rassicuranti: scuole riaperte a Chieti, situazione in via di risoluzione

La qualità dell'aria nelle zone colpite dagli incendi a Scerne di Pineto e Chieti Scalo si è mantenuta sotto i livelli di rischio, secondo i dati dell’Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (Arta Abruzzo). Non sono stati riscontrati superamenti dei valori limite per la protezione della salute umana nelle ultime 24 ore, confermando che il trasporto di sostanze nocive prodotte dai roghi non ha coinvolto significativamente le aree distanti dalle fiamme.

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha rassicurato la popolazione: “La situazione si sta progressivamente normalizzando. I vigili del fuoco hanno confermato che l'incendio è stato domato e i rilevamenti dell'Arta non indicano la presenza di diossina. Pertanto, da domani, le scuole riapriranno e non ci saranno restrizioni per le attività produttive".

Gli incendi, che hanno coinvolto la ditta Kemipol a Scerne di Pineto e la Mag.Ma a Chieti Scalo, sono stati oggetto di attento monitoraggio attraverso le centraline fisse posizionate nelle aree urbane di Pescara e Chieti. I dispositivi gestiti dall’Arta non hanno registrato livelli allarmanti di contaminanti nell'aria, come il benzene, noto per essere prodotto nelle combustioni di materiale organico. I dati rilevati, ad esempio presso la centralina di via Firenze a Pescara, hanno evidenziato concentrazioni di benzene pari a 0,5 microgrammi per metro cubo, un valore molto inferiore al limite annuo di 5 microgrammi per metro cubo, e in linea con la media settimanale.

Anche altri inquinanti monitorati non hanno registrato incrementi significativi nelle ultime 24 ore. Le analisi sulla direzione dei venti e sulla stabilità atmosferica confermano che il trasporto dei composti prodotti dagli incendi ha riguardato solo marginalmente le aree lontane dai focolai, contribuendo a rassicurare la popolazione.

L'Arta Abruzzo garantisce il controllo costante della qualità dell'aria attraverso una rete di 16 stazioni fisse distribuite in tutto il territorio regionale. Questi dati sono consultabili online, aggiornati quotidianamente e validati dagli operatori dell'Arta. I cittadini possono accedere alle informazioni in tempo reale tramite il portale dedicato sira.artaabruzzo.it.

Con la situazione che va stabilizzandosi, l’attenzione si sposta ora sulla prevenzione di ulteriori episodi, e sull'importanza di un monitoraggio continuo per garantire la sicurezza della popolazione.