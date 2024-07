Incendio Devasta Centro Raccolta Rifiuti di Lanciano: Gravi Danni ai Macchinari

Un incendio ha devastato nella notte il Centro di raccolta e trattamento rifiuti della Ecolan, situato in contrada Cerratina a Lanciano. Le fiamme sono divampate poco dopo l'1:00 nel capannone che ospita la piattaforma per la selezione e il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, danneggiando gravemente macchinari e impianti elettrici. Sebbene la struttura non abbia subito danni significativi, saranno necessarie verifiche più approfondite per confermarne l'integrità.

Squadre dei vigili del fuoco di Lanciano e Casoli sono intervenute per domare l'incendio, operazione che si è protratta per diverse ore. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del Norm di Lanciano e il Nucleo di tutela forestale, che stanno indagando per determinare la causa dell'incendio e ricostruire la dinamica dei fatti.

In parallelo, il personale dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (Arta) è stato attivato per effettuare rilievi sulla salubrità dell'aria nella zona, al fine di garantire la sicurezza della popolazione locale.