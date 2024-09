Incendio a Chieti: fabbrica in fiamme, allerta per la popolazione

Dopo l'incendio a Pineto, un altro rogo colpisce l'Abruzzo: un'azienda di materie plastiche in fiamme a Chieti Scalo, il sindaco invita a chiudere le finestre.

Dopo il devastante incendio che ha coinvolto una ditta di solventi a Pineto, un nuovo allarme si è diffuso in Abruzzo a causa di un rogo che sta colpendo un’azienda specializzata nella produzione di materie plastiche nella zona industriale di Chieti Scalo. Le fiamme, altissime e ben visibili anche a grande distanza, hanno rapidamente avvolto lo stabilimento, generando una densa colonna di fumo nero che si innalza minacciosa.

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, è prontamente accorso sul luogo dell’incendio per monitorare la situazione da vicino. In attesa di ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti, ha lanciato un appello alla popolazione locale: "Vi invitiamo a tenere le finestre chiuse per precauzione, fino a quando non sarà chiaro se il fumo contiene sostanze pericolose per la salute".

Sul posto stanno lavorando senza sosta le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Chieti, ma l’entità dell’incendio ha richiesto il supporto aggiuntivo dei pompieri di Pescara, che si sono uniti alle operazioni di spegnimento. Al momento, le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sull'origine dell'incendio né sulla possibile presenza di materiali tossici nei fumi sprigionati.

La zona circostante lo stabilimento è stata isolata dalle forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei residenti, mentre si attende che i tecnici dell'ARPAC, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, effettuino le prime rilevazioni sulla qualità dell'aria. L'obiettivo è stabilire con certezza il livello di rischio per la salute pubblica e se sarà necessario prolungare le misure di sicurezza nelle prossime ore.

Questo è il secondo incendio di grandi proporzioni che colpisce l'Abruzzo in pochi giorni, dopo quello a Pineto, sollevando preoccupazioni circa la sicurezza degli stabilimenti industriali della regione. La situazione è in costante evoluzione e ulteriori aggiornamenti verranno forniti man mano che le autorità competenti otterranno nuovi dati.