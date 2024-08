Incendio a Ortona: Evacuate Abitazioni in Località San Nicola

Un vasto incendio sta colpendo la località San Nicola a Ortona, provocando l'evacuazione di alcune abitazioni. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento, si sono propagate rapidamente, coinvolgendo diverse aree, tra cui i Ripari di Giobbe e via Margherita d'Austria.

Le squadre dei vigili del fuoco di Ortona, Lanciano e Chieti sono intervenute tempestivamente per cercare di contenere l'incendio, concentrando gli sforzi nella zona del focolaio situata in piena campagna. Numerosi alberi sono già stati avvolti dalle fiamme, rendendo ancora più complessa l'operazione di spegnimento.

Per fronteggiare l'emergenza, sono stati mobilitati anche gli elicotteri, che stanno effettuando continui lanci d'acqua per cercare di domare il rogo. Le autorità locali hanno predisposto l'evacuazione delle abitazioni più vicine alle fiamme per garantire la sicurezza dei residenti.

L'incendio rappresenta una delle molte emergenze che stanno interessando l'Abruzzo in questi giorni, in cui il rischio incendi è stato classificato come "medio" (codice arancione) dal Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile. La situazione è monitorata costantemente, e le autorità invitano la popolazione a seguire le indicazioni fornite dai canali ufficiali e a evitare di avvicinarsi alle zone interessate.

Le operazioni di spegnimento continueranno finché il rogo non sarà sotto controllo, con l'obiettivo di limitare i danni ambientali e garantire la sicurezza degli abitanti. Le forze dell'ordine restano in allerta per eventuali ulteriori sviluppi della situazione.