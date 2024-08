Un incendio è divampato nella frazione di Roio, in provincia dell'Aquila, pochi minuti fa. Al momento, non sono chiare le cause dell'accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere originato da sterpaglie. I vigili del fuoco sono già intervenuti sul posto per contenere e spegnere le fiamme. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulle cause e sull'entità dei danni.