Incendio al Circolo Tennis di Teramo: Danneggiato il Pallone Pressostatico

Una drammatica situazione si è verificata nella tarda mattinata odierna presso il Circolo Tennis di via Romualdi a Teramo, dove le fiamme hanno improvvisamente divorato l'area esterna, coinvolgendo arbusti, erba secca e alberi, raggiungendo anche uno dei palloni pressostatici. Fortunatamente, i due bambini presenti nella struttura sono rimasti illesi, grazie all'intervento rapido e coraggioso dell'allenatore che li ha messi in salvo.

L'incendio ha causato danni significativi al pallone pressostatico, che si è afflosciato a terra, danneggiando anche una linea elettrica dell'Enel, installata su pali in cemento. La situazione ha richiesto l'intervento tempestivo di una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo, che ha lavorato instancabilmente per domare le fiamme.

L'ausilio di un'autobotte è stato fondamentale per spegnere l'incendio, evitando ulteriori danni e garantendo la sicurezza dell'area. Sul luogo dell'incidente si è recato anche il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, per valutare la situazione e offrire il supporto necessario. Inoltre, il personale della polizia è intervenuto per gli adempimenti di competenza e per garantire la sicurezza dell'area colpita dall'incendio.