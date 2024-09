Incendio all’alba in un negozio di fiori: ingenti danni e indagini in corso

Le fiamme hanno devastato il negozio "Magia Verde" a Giulianova. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sul posto per chiarire le cause.

Un incendio ha colpito all’alba il negozio di fiori "Magia Verde" situato in via Annunziata a Giulianova, causando gravi danni alla struttura e alle piante. L’allarme è scattato poco dopo le 6:30, quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta sul posto con un’autopompa e un pickup dotato di modulo antincendio. Il fuoco, sviluppatosi rapidamente, ha generato un denso fumo nero che ha annerito le pareti e il soffitto del locale, rendendo i danni particolarmente ingenti.

Le fiamme sono state prontamente domate dai vigili del fuoco, che hanno anche utilizzato un motoventilatore per eliminare il fumo dall’interno del negozio, ormai compromesso. Il calore sviluppatosi ha causato seri danni agli impianti elettrici e ai sistemi interni della struttura. Oltre ai danni strutturali, le piante presenti nel negozio hanno subito gravi conseguenze, aggravando ulteriormente il bilancio delle perdite per i proprietari.

Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri di Giulianova, chiamate a collaborare nelle indagini. Al momento non è stata esclusa alcuna ipotesi sulle cause del rogo, che potrebbero variare da un guasto elettrico a un possibile atto doloso. Le autorità stanno conducendo approfondite verifiche per chiarire l’origine dell’incendio e valutare eventuali responsabilità.

Il negozio di fiori "Magia Verde" è molto conosciuto nella zona, e l'incidente ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini, soprattutto in considerazione dell'ora in cui si è verificato il fatto. Fortunatamente, nessuno era presente all'interno al momento dello scoppio dell'incendio, evitando così il rischio di feriti.

Gli esperti dei vigili del fuoco, che hanno lavorato intensamente per mettere in sicurezza l'area, effettueranno ulteriori sopralluoghi per accertare l’entità dei danni e determinare le condizioni di sicurezza del locale, che rimarrà chiuso fino al termine delle indagini e delle operazioni di ripristino. La speranza è che le attività del negozio possano riprendere il prima possibile, una volta completata la messa in sicurezza.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ad altri edifici vicini, evitando così conseguenze ancora più gravi per il quartiere. Tuttavia, l’episodio ha sollevato domande tra i residenti, che ora attendono risposte dalle indagini in corso per comprendere le cause di un incidente che ha colpito duramente un'attività radicata nel tessuto commerciale della città.

Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la situazione e a raccogliere prove per stabilire con certezza se dietro l’incendio vi siano responsabilità umane o se si sia trattato di un tragico incidente legato a cause accidentali.