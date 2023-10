Incendio distrugge struttura dell'ASM a Bazzano fiamme domate all'alba

E' stato domato intorno alle 6.30 di questa mattina l'incendio che ha distrutto 10mila metri quadri del capannone della zona industriale di Bazzano di Asm spa L'Aquila, la società multiservizi del comune dell'Aquila che si occupa dei rifiuti.

L'incendio è partito a tarda notte nel capannone in cui erano ricoverati i mezzi aziendali ed era installato il deposito della plastica coinvolgendo anche l'area di deposito e stoccaggio della carta e della plastica, raccolta proprio nella giornata di ieri.

Le circostanze fanno pensare a un'origine dolosa vista la velocità di propagazione delle fiamme e il grandezza della superficie e il numero di mezzi coinvolti. Ventisei mezzi, tra camion, furgoni e api, sono andati completamente distrutti. Si sono salvati alcuni mezzi parcheggiati all'esterno dell'azienda.

L'intervento dei vigili del fuoco dell'Aquila e Teramo, intorno alle 2.30, ha evitato che le fiamme raggiungessero gli uffici della amministrazione, rimasti intatti, adiacenti al capannone.

L'area è stata messa sotto sequestro dalla Procura dell'Aquila.



L'azienda per ora non rilascia dichiarazione, in quanto è stato decretato lo stato di emergenza poiché l'azienda svolge il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. È stato aperto il Coc (Centro Operativo Comunale) per la gestione dell'emergenza rifiuti che si profila. Asm spa si occupa, infatti, della raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune dell'Aquila, San Pio delle Camere, Pizzoli, Capitignano, Montereale, Campotosto, Scoppito.