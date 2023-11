Incendio in Casa: Cane Salvato dall'Intossicazione da Fumo con la Maschera d'Ossigeno

Nel corso di un incendio che ha devastato una casa, a rischiare gravi conseguenze non è stato solo il padrone 60enne ma anche i suoi due pastori abruzzesi, uno dei quali si è trovato in pericolo a causa dell'intossicazione da fumo. A intervenire in questa drammatica situazione sono stati i vigili del fuoco di Avezzano, che hanno svolto un compito fondamentale per salvare vite umane e animali.

Gli eroici pompieri hanno messo al sicuro prima il padrone di casa, il sessantenne, che era in condizioni critiche a causa dell'inalazione di fumo e che è stato trasportato d'urgenza in ospedale per accertamenti. Subito dopo, l'attenzione si è concentrata sul benessere dei due pastori abruzzesi, e uno di essi ha avuto bisogno di cure immediate. Per garantire al cane una rapida ripresa, i soccorritori hanno utilizzato una maschera d'ossigeno, un gesto di grande empatia e abilità che ha fatto la differenza nel salvataggio dell'animale domestico.