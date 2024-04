Incendio in Pizzeria Piazza Duomo, Un Vigile del Fuoco Fuori Servizio Evita una Tragedia

Nel cuore di Piazza Duomo all’Aquila, ieri sera, si sono vissuti momenti di paura a causa di un incendio che ha scosso la tranquillità della città. Le fiamme hanno avvolto la pizzeria Peperoncino, probabilmente originando dal motore della cappa della cucina.

La situazione critica è stata prontamente gestita grazie alla tempestiva reazione di un vigile del fuoco che, nonostante fosse fuori servizio, è intervenuto con estintori prima dell’arrivo dei colleghi locali. Si narra che l’arrivo dei vigili aquilani sia stato ritardato dai cantieri che attualmente occupano la zona.

I proprietari del locale, tramite i social media, hanno raccontato l’evento, definendolo una delle prove più dure dopo le avversità passate, tra terremoti, pandemia e chiusure. Hanno espresso gratitudine per il pronto intervento del vigile del fuoco Mauro Gianrico, napoletano in vacanza nell'area, che ha estinto le fiamme e aiutato a evacuare il personale. Senza il suo intervento, avvertono, la situazione avrebbe potuto trasformarsi in tragedia a causa delle difficoltà di accesso al centro storico per i soccorsi.

L’incidente ha sollevato il dibattito sulla sicurezza nel centro storico, ancora in fase di ricostruzione. Il Partito Democratico dell’Aquila ha richiamato l'attenzione sulle difficoltà dei mezzi di soccorso nell'accesso alle emergenze nel cuore della città, sottolineando la necessità di un piano di sicurezza condiviso e ben comunicato.

Una situazione che evidenzia la mancanza di regolamentazione nel centro storico, con l’amministrazione locale che viene accusata di aver trascurato la sicurezza cittadina. Il Pd annuncia l'intenzione di richiedere un incontro formale con il Prefetto e il Questore per affrontare la questione, ritenendo che il sindaco e la sua Giunta abbiano abdicato alle loro responsabilità amministrative, lasciando il centro storico in uno stato di completo abbandono normativo.