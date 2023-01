Incendio in centro a Pescara, danneggiata una banca, nessun ferito

Un incendio si è sviluppato questa mattina in pieno centro a Pescara poco dopo le 8 fra via Roma e Piazza del Sacro Cuore.

Le fiamme sono arrivate a ridosso delle vetrate di Banca Intesa all'incrocio con Corso Vittorio Emanuele.

Tante le chiamate arrivate ai vigili del fuoco arrivati con mezzi e uomini per domare il rogo, considerando la presenza di numerosi edifici. Molta gente è scesa in strada. La zona è stata transennata per permettere l'opera dei vigili del fuoco.

Sul posto la polizia con gli agenti della Squadra Volante e della Digos per effettuare i controlli in zona e avviare le indagini