Incendio in centro riciclo carta, le fiamme domate da diverse squadre dei Vigili del fuoco

L’incendio, le cui cause sono al momento ignote e in corso di accertamenti, ha interessato il capannone che ospitava gli impianti, il cortile esterno e altre attività adiacenti.

Presenti in forza Vigili del fuoco con le squadre di Avezzano, della sede centrale di L’Aquila e dei Comandi limitrofi di Teramo, Chieti e Rieti con un dispositivo complessivo di cinquanta uomini e venti automezzi.

Ancora in corso le attività di contenimento e bonifica dell’incendio cui seguiranno quelle di messa in sicurezza dell’intera area, è stato richiesto l'intervento di squadre specializzate e dei tecnici dell'agenzia ambientale regionale per la rilevazione di eventuali sostanze tossiche.