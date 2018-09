Un incendio nella tarda mattinata di oggi nella centralissima via Trento a Pescara dove le fiamme si sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, su una veranda chiusa di un appartamento del quinto piano.

Il pronto intervento di due squadre dei vigili del fuoco ha permesso anche di trarre in salvo una persona anziana che era all'interno dell'abitazione. Non ci sono stati feriti e il rogo è stato domato.