Incendio nel Municipio di Penne: Distrutta l'Ala Ovest, Archivi e Sala Gare Inagibili

Paura nel primo pomeriggio di oggi, 7 giugno, a Penne, dove un incendio ha devastato l'ala ovest del municipio poco dopo le ore 16. Le fiamme hanno avvolto l'archivio della sala gare e le stanze adiacenti, rendendole inagibili. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Penne, i carabinieri del capoluogo vestino e un'ambulanza del 118 dell'ospedale San Massimo. Tra i presenti nel municipio, un tempo convento dei domenicani, vi erano alcuni dipendenti, tra cui Piero Antonacci, responsabile dell'Area Tecnica, e Antonella Cicoria, responsabile dell'Area Finanziaria, che sono stati evacuati in sicurezza grazie al tempestivo piano di emergenza.

Le fiamme sono state domate intorno alle 17:30, ma l'ala ovest dell'edificio ha subito danni significativi. Si indaga sulle cause dell'incendio per stabilire se si sia trattato di un atto doloso.

Il sindaco Gilberto Petrucci, accorso immediatamente sul luogo dell'incendio, ha dichiarato: "I dipendenti hanno notato un fumo denso uscire dal tunnel della sala gare. Immediatamente è scattato l'allarme e i presenti sono stati messi in salvo. Le fiamme hanno avvolto scrivanie e archivi rapidamente: ringrazio i vigili del fuoco per il loro tempestivo intervento. Valuteremo i danni nelle prossime ore". Il sindaco è stato poi contattato dal prefetto di Pescara per aggiornamenti sulla situazione.