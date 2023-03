Incendio nella notte in un edificio a Chieti, evacuate 15 famiglie

Un incendio si è sviluppato poco prima di mezzanotte a Chieti in un appartamento al quinto piano di uno stabile in via Picena e ha tenuto impegnate cinque squadre dei Vigili del Fuoco fino alle 4.

Quindici le famiglie evacuate che potrebbero comunque rientrare in giornata all'esito di un sopralluogo.

A dare l'allarme ai Vigili del Fuoco è stato il proprietario dell'abitazione in cui è scoppiato l'incendio, che potrebbe aver avuto un innesco di natura elettrica; le fiamme si sono propagate a libri e suppellettili, con conseguenti danni strutturali alla stanza. L'abitazione è inagibile, così come nell'immediatezza sono stati dichiarati inagibili, a causa dei fumi e delle infiltrazioni di acqua usata per lo spegnimento, il quarto e il sesto piano del palazzo.

Un uomo a causa del fumo ha avuto problemi respiratori ed è stato dapprima soccorso sul posto dal personale del 118, poi è stato portato in ospedale, per essere dimesso in nottata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri