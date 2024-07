Incendio nelle Campagne di Casalbordino e Scerni: Fiamme Domate, Indagini in Corso

Un vasto incendio ha colpito questa mattina le campagne tra Casalbordino e Scerni, in provincia di Chieti. Il rogo, partito da sterpaglie, si è rapidamente esteso, ma grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile, le fiamme sono state domate evitando danni maggiori.

Attualmente, sono in corso indagini per determinare le cause dell’incendio, che potrebbero includere fattori legati al caldo estremo o comportamenti imprudenti. Il fenomeno degli incendi è stato particolarmente frequente in Abruzzo negli ultimi giorni, in parte a causa delle alte temperature.