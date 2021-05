Inchiesta Pescara, Sospiri, indagato per assunzioni e soldi

"Questa mattina in riferimento all'inchiesta inerente l'imprenditore Marinelli emersa nei giorni scorsi, ho ricevuto un avviso di garanzia nel quale mi si addebitano rapporti con lo stesso imprenditore Marinelli per assunzioni e finanziamenti che avrebbero dovuto avere presunte ricadute elettorali.Mi è stato chiesto di consegnare il mio Iphone per consentire approfondimenti d'indagine su presunte conversazioni, e ovviamente l'ho affidato nelle mani degli inquirenti.

Ora attendo fiducioso l'esito di tali verifiche con estrema serenità sia sul versante delle presunte assunzioni sia su quello dei presunti finanziamenti elettorali".

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri in riferimento alle indagini della procura pescarese sull'inchiesta che riguarda Vincenzo Marinelli.