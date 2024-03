Inchiesta sulla Morte di Patrick in Carcere: Familiari denunciano, Associazioni Chiedono Verità

Un'inchiesta è stata avviata sulla tragica morte di Patrick Guarnieri, un giovane detenuto di soli 20 anni che si è tolto la vita nel carcere di Castrogno nel giorno del suo compleanno. La Procura ha preso in mano il caso, ordinando il sequestro dei video delle telecamere interne, l'autopsia e il recupero della cartella clinica del giovane.

La morte di Patrick ha scosso la comunità e ha spinto i suoi familiari a chiedere giustizia. Il padre e la zia del ragazzo hanno sollevato dubbi sulla versione del suicidio, sostenendo che le condizioni di salute del giovane non fossero compatibili con la detenzione. Alcuni detenuti avrebbero anche riferito di aver udito urla provenire dalla cella del ragazzo poco prima del tragico evento.

Si è levato uno striscione di protesta sul recinto esterno del carcere, mentre associazioni come Sbarre di Zucchero hanno espresso solidarietà alla famiglia di Patrick, chiedendo chiarezza sulle circostanze della sua morte. La Casa del Popolo si è unita al coro di voci che chiedono verità e giustizia, annunciando il sostegno alla famiglia del giovane e la volontà di portare avanti la lotta per far emergere la verità su questo drammatico evento.

Il caso di Patrick sarà discusso anche nel presidio in piazza Orsini, già programmato per sabato, durante il quale si affronteranno anche tematiche riguardanti la repressione e le questioni legate all'estradizione di altri individui.