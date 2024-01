Incidente Aereo ad Alanno: Atterraggio Fuori Pista, Feriti Pilota e Passeggero

Momenti di apprensione nell'atterraggio di un piccolo aereo da turismo presso l'avio superficie di Alanno

Nella tarda mattinata odierna, un episodio di grande preoccupazione ha coinvolto un piccolo aereo da turismo che è atterrato fuori pista presso l'avio superficie di Alanno. Fortunatamente, l'impatto è stato attutito dalla vegetazione circostante.

Il pilota, un 69enne residente a Pescara, e il passeggero, una donna di 62 anni proveniente da Città Sant'Angelo, hanno riportato ferite nell'incidente. Il personale del 118 è intervenuto prontamente per soccorrere le vittime, che sono state successivamente trasportate in elisoccorso all'ospedale civile a causa di traumi toracici chiusi. Al momento, le loro vite non sembrano essere in pericolo, secondo le prime informazioni.

Sono in corso indagini per determinare le circostanze e le cause dell'incidente aereo, al fine di garantire una piena ricostruzione dell'accaduto. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti man mano che emergono nuove informazioni sulle indagini in corso.