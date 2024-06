Incidente Frontale a Punta Penna: Cinque Feriti, Forse Colpa di Cinghiali

Cinque persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due auto ieri pomeriggio in via Del Porto a Punta Penna. L'incidente, che ha coinvolto una Mercedes 200 e un'Audi C3, sembra essere stato causato dal passaggio improvviso di un branco di cinghiali.

A bordo della Mercedes viaggiavano tre turisti di Milano, mentre nell'Audi si trovavano due persone di Lanciano. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Vasto e Lanciano, ma le loro condizioni non sono gravi. Sono stati in grado di descrivere l'accaduto agli agenti della polizia locale di Vasto, contribuendo così alle indagini sulle cause del sinistro.