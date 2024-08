Incidente Mortale: Vittima una Donna di 45 Anni, Feriti il Figlio e la Suocera

Un grave incidente stradale ha avuto luogo ieri sulla Strada Provinciale 14 del Fucino, all'incrocio con la Cintarella, provocando la morte di una donna di 45 anni. L'incidente ha coinvolto due auto, che si sono scontrate frontalmente.

La donna, che era a bordo di una delle vetture insieme al figlio di 15 anni e alla suocera di 80 anni, ha riportato gravi ferite. Sin dai primi interventi, le sue condizioni sono apparse critiche ai soccorritori, che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasferirla d'urgenza all'ospedale dell'Aquila. Nonostante gli sforzi, la donna non è sopravvissuta.

Il figlio e la suocera sono stati trasportati in ospedale ad Avezzano da un'ambulanza del 118 con ferite lievi. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. La Procura della Repubblica di Avezzano ha avviato un'inchiesta per chiarire le cause del sinistro. La donna, che aveva già subito una perdita tragica due anni fa con la morte del marito in un incidente simile, lascia un vuoto profondo nella sua famiglia.