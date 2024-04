Incidente Notturno: Meccanico Arrestato Dopo Resistenza ai Carabinieri e Ferimento di un Militare

Nella tranquilla notte di ieri, un evento turbolento ha scosso la comunità locale, culminando nell'arresto di un meccanico di 56 anni da parte dei carabinieri. L'uomo è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, mentre un militare ha riportato una ferita alla spalla con una prognosi di venti giorni.

Il 56enne, residente nella zona, è stato fermato mentre si trovava in auto nei pressi della casa di un conoscente, con cui avrebbe avuto dissidi in passato. Le autorità riferiscono che l'uomo, visibilmente alterato, ha rifiutato di sottoporsi all'alcoltest e ha reagito con veemenza alla richiesta dei carabinieri.

Nell'incidente che ne è seguito, l'uomo avrebbe urlato e minacciato i militari, arrivando anche a spingerli, causando il ferimento di uno di loro alla spalla. Dopo essere stato condotto in caserma, il meccanico avrebbe continuato il suo comportamento violento, danneggiando parte del mobilio e l'auto della pattuglia.

L'arresto in flagranza di reato è stato immediato, con il meccanico posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida prevista per domani. Nel frattempo, il militare ferito è stato refertato all'ospedale di Castel di Sangro, dove gli sono stati diagnosticati venti giorni di prognosi.