Incidente a Vacri, un morto e due feriti

Sono tutte di Guardiagrele (Chieti) le persone rimaste coinvolte nell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte alle 4.30 lungo la statale 263 Val di Foro nel territorio di Vacri (Chieti) e costato la vita ad un 40enne del quale non sono state rese note le generalità che era alla guida di una Mini Cooper, mentre altri due occupanti, pure di Guardiagrele, sono rimasti feriti. L'auto, che procedeva in direzione di Francavilla al Mare, per cause al vaglio della polizia stradale di Lanciano, all'uscita da una curva è finita contro il bordo di un muro di contenimento di un terreno e si è ribaltata, l'urto è stato molto violento. Il conducente è morto sul colpo mentre gli altri due occupanti, che hanno 20 e 22 anni, sono ricoverati rispettivamente all'ospedale di Chieti in prognosi riservata e dove viene sottoposto a intervento chirurgico, e in quello di Pescara con una prognosi di 40 giorni. Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco di Chieti e le ambulanze del 118: l'auto è stata sequestrata.