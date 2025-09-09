Incidente in moto per il presidente Marsilio: moglie si frattura la gamba

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, rimasto illeso in un incidente motociclistico, ha raccontato l'accaduto sui social, esprimendo preoccupazione per la moglie Stefania.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha condiviso sui social un'esperienza personale che lo ha coinvolto insieme alla moglie Stefania. Durante una gita domenicale nei pressi di Chieti, mentre percorrevano in sella alla sua Harley Davidson, si è verificato un imprevisto che ha portato a un incidente. Marsilio ha descritto l'accaduto come un momento di grande apprensione, sottolineando la prontezza della moglie nel reagire nonostante il dolore. La frattura riportata da Stefania alla gamba è stata diagnosticata come composta al piatto tibiale, con un periodo di recupero previsto di due mesi. Il presidente ha elogiato la forza e la resilienza della consorte, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto e l'affetto dimostrato in un momento difficile.

Marsilio ha concluso il suo messaggio con parole di speranza e affetto, promettendo che insieme supereranno anche questa prova, e che il sorriso di Stefania tornerà presto a illuminare le loro giornate.