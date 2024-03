Incidente in via Rigopiano: anziano investito mentre attraversava sulle strisce

Una tragica scena si è consumata ieri mattina in via Rigopiano, proprio di fronte all'obitorio, quando un anziano di 78 anni è stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il violento impatto ha richiesto un intervento tempestivo e coraggioso da parte di tre studenti di Infermieristica del polo didattico di Pescara, insieme al supporto del 118.

L'incidente ha coinvolto una Toyota diretta verso via del Santuario, guidata anch'essa da un anziano di 78 anni. L'anziano pedone è stato colpito frontalmente mentre si trovava sulle strisce, provocandogli un trauma cranico. Fortunatamente, il conducente della Toyota si è fermato immediatamente per prestare soccorso e chiamare aiuto.

I primi interventi di soccorso sono stati effettuati da Davide Gasparro, laureando, e dalle studentesse Giulia Mastrodicasa e Alessia Cichella, tutte al terzo anno di Infermieristica, insieme a volontari della Misericordia. Preoccupati per le gravi condizioni dell'uomo, hanno prontamente allertato il 118 richiedendo un'ambulanza medicalizzata.

"Abbiamo notato che l'anziano aveva battuto la testa, era incapace di parlare e aveva perso conoscenza", ha raccontato Gasparro. Grazie alla rapida azione dei soccorritori, il 78enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale in codice giallo, ma le sue condizioni non risultano essere in pericolo di vita.

Oltre al grande spavento, l'uomo ha riportato solo ferite lievi. La prontezza e il coraggio dimostrati dai giovani studenti e dai soccorritori hanno sicuramente contribuito a limitare i danni di questo tragico incidente.