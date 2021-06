Incidente mortale nella Marsica, si ribalta con l'autogru, muore 59enne

Incidente mortale questa mattina sulla Provinciale 17 tra Ortona dei Marsi e Aschi Alto.

La vittima è Antonio Cicchetti, 59 anni di Celano. Dipendente della Limaco srl di Aielli, è rimasto schiacciato all'interno della cabina di un'autogru.

La tragedia questa mattina tra le 9.30 e le 10. Dall'Aquila si è alzata in volo anche l'eliambulanza, ma per il celanese non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione il mezzo ha perso aderenza al suolo in prossimità di una curva e dopo aver effettuato alcune giravolte su se stesso si è ribaltato senza lasciare via di scampo al conducente.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ortona dei Marsi e i vigili del fuoco. L'operaio lascia la moglie e tre figli.