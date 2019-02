Incidente mortale sulla A24, tampona un tir, muore conducente fiat 500

Un Incidente mortale è avvenuto sull'autostrada A24 in direzione Teramo all'altezza dell'uscita di Carsoli (L'Aquila), a perdere la vita è stato il conducente di una Fiat 500 che ha tamponato un tir che lo precedeva.

L'auto si è incastrata sotto il mezzo pesante, all'arrivo dei soccorsi nulla è stato potuto fare per l'uomo che sarebbe morto sul colpo.

Sono in corso indagini per stabilire le cause dell'incidente che potrebbero essere attribuite a un colpo di sonno, una distrazione o un malore.

Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire l'intervento del magistrato e l'autorizzazione alla rimozione della salma.