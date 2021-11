Incidente nella Bonifica del Salinello, pensionato e il suo cane muoiono investito da auto

In un incidente è accaduto ieri nei pressi di Tortoreto, poco prima delle 19, lungo la Bonifica del Salinello, in provincia di Teramo, hanno perso la vita un pensionato e il suo cane, Paolo Zingali, 89 anni, era uscito a fare una passeggiata con il cane, quando è stato investito da un'auto, la causa dell'incidente potrebbe essere attribuita della scarsa visibilità in quella zona, la pioggia e di conseguenza l’asfalto bagnato, l’uomo non ha visto il pensionato e lo ha investito.

Ad allertare i soccorsi lo stesso conducente. Quando i sanitari sono arrivati le condizioni del pensionato sono apparse subito disperate, ma provveduto a stabilizzarlo è stato trasportato presso il nosocomio teramano, dove purtroppo l'uomo non è giunto già morto.

Sulla vicenda il pm di turno ha aperto un fascicolo, disposto il sequestro della macchina e molto probabilmente verrà effettuata l’autopsia.