Incidente spettacolare a Sulmona: automobilista ubriaco finisce contro un albero

Un 60enne sulmonese, dopo un incidente causato dalla guida in stato di ebbrezza, è stato denunciato e ha perso la patente.

Nella notte tra sabato e domenica, si è verificato un incidente stradale di notevole entità in viale della Repubblica, a Sulmona, proprio di fronte allo stabilimento Marelli. Protagonista un uomo di 60 anni, residente nel comune sulmonese, che, a causa di una disattenzione mentre era al volante della sua Fiat Punto, ha perso il controllo del veicolo e ha terminato la sua corsa contro un albero. Il sinistro ha avuto esito drammatico, ma fortunatamente senza gravi conseguenze.

Secondo le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Sulmona, il conducente stava viaggiando lungo la strada che collega Pratola Peligna a Sulmona quando, per motivi ancora da chiarire, è uscito dalla carreggiata. Il colpo è stato violento, tanto che il veicolo è rimasto incastrato tra il manto stradale e il tronco dell'albero, rendendo difficile per il 60enne uscire dall'abitacolo. L'uomo, visibilmente scosso, è stato assistito da alcuni automobilisti che, notata la scena, sono intervenuti prontamente per aiutarlo, fino all'arrivo dei soccorritori.

Un testimone ha descritto la situazione con queste parole: «Viaggiavo sulla stessa carreggiata e, improvvisamente, ho visto l'auto sbandare. Mi sono subito fermato per controllare la situazione. È stata una scena incredibile». Il conducente è stato poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, dove è stato sottoposto a un primo accertamento medico. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni gravi, sebbene sia stato necessario tenerlo sotto osservazione per qualche ora.

Gli esami ematici eseguiti hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Di conseguenza, il 60enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua patente è stata immediatamente ritirata. Oltre a ciò, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Sulmona per mettere in sicurezza l'area e rimuovere il veicolo dalla sua posizione pericolante.

Questo episodio ha suscitato diverse riflessioni sulla sicurezza stradale e sull’importanza di una guida responsabile. Nonostante la grave distrazione che ha portato all’incidente, fortunatamente il conducente ha evitato danni più gravi grazie all'intervento tempestivo dei testimoni e dei soccorritori. Tuttavia, la guida in stato di ebbrezza rimane una delle principali cause di incidenti gravi, sottolineando ancora una volta l'importanza di evitare la guida sotto l'effetto di alcol o sostanze che compromettono i riflessi e la concentrazione.