Incidente stradale nel chietino, morta donna di 42 anni

Una donna 42enne Alessia Di Febbo di Orsogna (Chieti), mamma di due figli piccoli, è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto sulla statale 81 Piceno-Aprutina, a San Martino sulla Marrucina (Chieti).

Per cause in corso di chiarimenti, il Pick up Mitsubishi condotto dal marito della vittima, si è scontrato con una Fiat 500 L., l'uomo rimasto ferito è stato trasportato con l'elicottero del soccorso all'ospedale di Pescara per un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita.

A bordo dell'altra macchina coinvolta nel sinistro viaggiavano un uomo di 40 anni e la figlia di 3, che sono rimasti feriti ed entrambi trasportati all'ospedale di Chieti dove le loro condizioni non sono apparsi preoccupanti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del servizio di emergenza 118 della centrale operativa di Chieti e i carabinieri.