Incidente sul lavoro nell'aquilano morto 56enne mentre scaricava un camoin

Un incidente sul lavoro è avvenuto oggi nel pomeriggio sulla Mausonia all'Aquila, l'incidente ha causato la morte di un uomo Viurel Stupariu, di nazionalità romena, ma da tempo residente con la famiglia in città avrebbe compiuto 56 anni a ottobre

L'uomo è rimasto schiacciato da alcuni blocchi di cemento che gli sono caduti addosso.

Sul posto sono allertati da alcuni vicini sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla se non costatarne il decesso.

Il corpo dell'uomo è stato trasportato all'ospedale dell'Aquila a disposizione degli inquirenti.