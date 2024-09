Incidente sulla SP 262: auto esce di strada, giovane ferito e salvato

Un'auto finisce in una scarpata lungo la SP 262 tra Castelnuovo e Piancarani: il conducente viene salvato dai vigili del fuoco.

Un grave incidente si è verificato questa mattina presto lungo la Strada Provinciale 262, tra Castelnuovo e Piancarani. Una Fiat Punto guidata da un giovane del posto è improvvisamente uscita di strada, schiantandosi contro la barriera di protezione e terminando la sua corsa in una scarpata. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente, su cui stanno indagando i carabinieri di Alba Adriatica, intervenuti per effettuare i rilievi.

Dopo l’impatto, l'auto ha percorso diversi metri lungo la scarpata prima di arrestarsi. Il conducente, miracolosamente sopravvissuto, è stato soccorso dai vigili del fuoco, intervenuti rapidamente sul luogo del sinistro. I pompieri hanno recuperato il giovane, che è stato successivamente affidato al personale sanitario per le prime cure. L'ambulanza ha trasportato il ferito all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato sottoposto agli accertamenti medici necessari. Le sue condizioni, al momento, non sembrano gravi, ma rimangono sotto osservazione.

Per mettere in sicurezza l'area e il veicolo danneggiato, i vigili del fuoco hanno dovuto operare con grande attenzione, soprattutto a causa della posizione critica dell’auto, bloccata nella scarpata. È stata richiesta l'autogru del comando di Ascoli Piceno per recuperare il mezzo, operazione che ha richiesto diverse ore.

L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico veicolare lungo la SP 262, con disagi per gli automobilisti in transito, molti dei quali si sono trovati bloccati o costretti a deviazioni. La strada è stata riaperta solo dopo che i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del veicolo.

Il giovane alla guida è stato molto fortunato a sopravvivere all’incidente, e grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, si è evitato un esito peggiore. Le autorità stanno ora cercando di capire se il sinistro possa essere stato causato da una distrazione, una perdita di controllo del mezzo o un malfunzionamento tecnico. Nel frattempo, i residenti della zona hanno segnalato in passato la pericolosità di quel tratto di strada, soprattutto nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, dove la combinazione di curve e mancanza di illuminazione può rappresentare un rischio per la sicurezza degli automobilisti.

L'episodio riaccende il dibattito sulla necessità di implementare misure di sicurezza lungo la SP 262, al fine di prevenire ulteriori incidenti.