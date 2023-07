Incidente tragico in A14: Mamma e bambina ferite, cane in fuga e auto ribaltata

Grave schianto sull'A14: Mamma e bambina di 10 anni ferite, cane fuggito dopo l'incidente. La tragica collisione si è verificata ieri mattina, verso le 8, nei pressi del casello autostradale Mosciano-Giulianova, in direzione nord. Un conducente a bordo di una Volvo Station Wagon stava tornando in Germania insieme alla sua famiglia quando ha perso il controllo del veicolo. La vettura si è ribaltata e ha percorso diverse decine di metri sull'asfalto prima di fermarsi capovolta.

La donna e la bambina sono state immediatamente trasportate all'ospedale di Sant'Omero per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, il conducente dell'auto non ha riportato ferite gravi e non ha avuto bisogno di assistenza medica.

All'interno dell'auto viaggiava anche un cane di piccola taglia, spaventato dall'incidente, è scappato lungo l'autostrada. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la Volvo, che è stata successivamente recuperata da un carroattrezzi. Le autorità stanno cercando il cane sperando di riportarlo sano e salvo alla famiglia.