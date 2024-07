Incidenti Stradali in Abruzzo: 72 Morti nel 2023, Aumento del 22% Rispetto al 2022

I dati Aci-Istat pubblicati ieri evidenziano una situazione allarmante sulle strade abruzzesi, con un totale di 2.974 incidenti stradali registrati nel 2023, che hanno causato 4.155 feriti e 72 morti. Questo dato rappresenta un aumento del 22% rispetto ai 59 decessi registrati nel 2022. Tuttavia, rispetto al 2019, quando si erano contati 76 morti, si registra un calo del 7,7%.

Cresce il Tasso di Mortalità

Il tasso di mortalità sulle strade abruzzesi nel 2023 è stato del 5,7 per 100 incidenti, un incremento significativo rispetto al 4,6 del 2022. Questo valore è anche superiore alla media nazionale, che si attesta al 5,2. L'aumento dei decessi rispetto all'anno precedente pone l'attenzione sulla necessità di intensificare le misure di sicurezza stradale nella regione.

Tipologia degli Incidenti

Degli incidenti registrati, 2.146 hanno coinvolto veicoli in marcia. Tra questi, si contano:

1.060 scontri frontali-laterali

509 tamponamenti

294 scontri laterali

173 frontali

110 incidenti con veicoli in fermata o arresto

Gli altri 828 incidenti hanno coinvolto veicoli isolati, e in 303 casi si è trattato di investimenti di pedoni. Purtroppo, tra le vittime si contano anche otto pedoni deceduti.

Confronto con i Dati Nazionali

A livello nazionale, nel 2023 si sono registrati 166.525 incidenti stradali, un leggero aumento dello 0,4% rispetto al 2022. I decessi sono stati 3.039, con un calo del 3,8%, mentre i feriti sono stati 224.634, con un incremento dello 0,5%. Nonostante l'aumento degli incidenti e dei feriti, la diminuzione delle vittime a livello nazionale contrasta con l'andamento negativo rilevato in Abruzzo.

Implicazioni e Prospettive

L'aumento dei decessi in Abruzzo sottolinea l'urgenza di adottare strategie efficaci per migliorare la sicurezza stradale. Le autorità locali e nazionali sono chiamate a intensificare le campagne di sensibilizzazione e a implementare misure preventive per ridurre gli incidenti e migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Con l'aumento del traffico e delle interazioni stradali, è fondamentale promuovere comportamenti responsabili e attuare misure tecniche per la prevenzione degli incidenti. L'obiettivo deve essere una riduzione significativa del numero di incidenti e, soprattutto, delle vittime, lavorando verso strade più sicure per tutti.